"Viele Kulturgüter wurden in einem unrechtmäßigen Kontext gesammelt und es ist endlich an der Zeit, unser Verhältnis zu den Sammlungen die in der Kolonialzeit zusammengetragen wurden zu ändern", so Snoep. Das in der Debatte häufig angebrachte Argument, dass die europäischen Völkerkundemuseen aufgrund der Restitutionsbegehren ehemaliger Kolonialgebiete nun entleert werden könnten, sieht sie als unbegründet an. "Ich glaube, wir sollten nicht so viel Angst haben und weniger emotional, arrogant und eurozentrisch mit den Fragen rund um dieses Thema umgehen."