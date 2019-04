Die Zentrale der EZB in Frankfurt am Main. Archivbild

Die Zinswende im Euroraum lässt weiter auf sich warten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent. Auch an den 0,4 Prozent Strafzinsen, die Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken, rüttelten die Währungshüter bei ihrer Sitzung in Frankfurt vorerst nicht.



Sparer müssen sich also noch länger als erwartet gedulden, ehe es wieder höhere Zinsen gibt. Wer einen Kredit aufnimmt, kann dagegen von günstigeren Konditionen profitieren.