In Gedenken an die Opfer der Leningrader Blockade fand in St. Petersburg eine Militärparade statt. An den Feierlichkeiten nahm auch der russische Präsident Wladimir Putin teil, der Blumen am Friedhof Piskarjowskoje niederlegte. Auf dem Friedhof liegen Hunderttausende Menschen, die die Blockade durch die deutschen Truppen nicht überlebt haben.