Leonardo da Vinci gilt bis heute als Universalgenie. Archivbild

Quelle: -/dpa

Nach dem Ärger um das Leonardo-da-Vinci-Jubiläum zwischen Frankreich und Italien wollen beide Länder Einigkeit demonstrieren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, Da Vincis 500. Todestag am 2. Mai zusammen mit Italiens Präsidenten Sergio Mattarella in Paris zu begehen.



Zuletzt hatte es Streit um Leonardo-Werke gegeben, die Frankreich für eine Schau im Oktober aus Italien angefordert hatte. Die populistische Regierung in Rom stellte sich gegen eine Vereinbarung der Vorgängerregierung.