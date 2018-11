Eine Sternschnuppe leuchtet am Nachthimmel. Symbolbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Jedes Jahr im November ist es soweit: Der Sternschnuppenstrom der Leoniden ist zu sehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag erreicht er sein Maximum. Dieses Mal rechnen Experten allerdings mit einer geringeren Aktivität als in den Vorjahren.



"Erwartet werden bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde", sagte der Leiter des Potsdamer Urania-Planetariums, Simon Plate. Wer die Leoniden verpasst, kann in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember Sternschnuppen der Geminiden anschauen.