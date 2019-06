Vor 25 Jahren wurde der Paragraf 175 gestrichen. Symbolbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Zum 25. Jahrestag der Streichung des gegen Homosexuelle gerichteten Paragrafen 175 hat der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) mehr Hilfen für verfolgte Homosexuelle aus anderen Ländern gefordert.



Deutschland habe aufgrund der langen Geschichte von Verfolgung und Unterdrückung vor allem in der NS-Zeit eine besondere Verantwortung für Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung in ihrer Heimat bedroht werden und hier Schutz suchen, erklärte der Verband in Berlin.