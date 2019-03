Barley (SPD) will lesbischen Paaren Mit-Mutterschaft ermöglichen.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will lesbische Paare bei der Geburt eines Kindes gleichstellen. Die Partnerin der Frau, die ein Kind zur Welt bringt, soll automatisch als "Mit-Mutter" mit allen Rechten und Pflichten anerkannt werden - vorausgesetzt, beide sind verheiratet oder leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.



Das steht in einem Entwurf, den das Ministerium veröffentlichte. Die Vorschläge sollen als Grundlage für eine geplante Reform des Abstammungsrechts dienen.