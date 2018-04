Ich will dahin, wo wir sicher leben können. Flüchtling Ahmed al Obeid

Seit das Rücknahmeabkommen zwischen der EU und der Türkei im März 2016 in Kraft getreten ist, ist aus dem Durchgangslager ein überfülltes Dauercamp geworden, in dem täglich neue Menschen hinzukommen. Zur Zeit sind es etwa 100 pro Tag, mehr als letztes Jahr im gleichen Zeitraum. Und neue kommen an – täglich etwa hundert, mehr als letztes Jahr zu dieser Zeit. Wie Ahmed al Obeid: Der Grundschullehrer floh vor kurzem mit Frau und Kind aus Damaskus, vor dem Bombenhagel, in dem ihre kleine Tochter starb. "Ich will dahin, wo wir sicher leben können", sagt er, "egal, ob hier in Griechenland oder sonstwo."