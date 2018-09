Lesen steht bei Jüngeren weniger hoch im Kurs. Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Jüngere Menschen in Deutschland lesen deutlich weniger gern als ältere. Das zeigt eine neue Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. So gehört für 58 Prozent der 16- bis 29-Jährigen Lesen nach eigenen Angaben einfach zum Leben dazu. Bei den Menschen ab 60 sagen dies 76 Prozent.



Bei der Frage, was sie im Alltag häufiger lesen, nennen 16- bis 29-Jährige mit 91 Prozent am häufigsten E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und SMS. Menschen ab 60 lesen mit 87 Prozent am liebsten Zeitungen.