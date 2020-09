Die Frankfurter Buchmesse endete am Sonntag.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Mit einem Plus beim Lesepublikum und bei den Fachbesuchern ist die Frankfurter Buchmesse am Sonntag zu Ende gegangen. Kurz vor Schließung der Tore hofften die Organisatoren in diesem Jahr die Marke von 300.000 Besuchern zu schaffen.



Nach den letzten Prognosen wurde bei den Fachbesuchern ein Plus von 1,8 Prozent und am Publikumswochenende sogar ein Zuwachs von acht Prozent verzeichnet. 2018 waren an den fünf Tagen etwa 285.000 Besucher gekommen.