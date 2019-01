Schriftsteller Marcel Beyer.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Schriftsteller Marcel Beyer ist mit dem Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 2019 ausgezeichnet worden. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die für die deutschsprachige Literatur Herausragendes geleistet haben.



"Wenn Goethe in seinen letzten Lebensjahren forderte: "Ein Mann wie Lessing täte uns not", so vermag kaum ein Schriftsteller unserer Zeit dieser Mahnung so zu entsprechen wie Marcel Beyer", so die Jury. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.