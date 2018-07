Die letzte Ausgabe des Otto-Katalogs kommt im Dezember raus. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Der Otto-Katalog wird Geschichte. Der Versandhändler will den Hauptkatalog im Dezember mit dem Frühjahr-/Sommer-Sortiment 2019 zum letzten Mal verschicken. Das kündigte das Unternehmen an. Der einst dicke Wälzer pries seit 1950 Waren zur Bestellung an.



"Unsere Kunden haben den Katalog sukzessive selbst abgeschafft, weil sie ihn immer weniger nutzen und schon längst auf unsere digitalen Angebote zugreifen", teilte Bereichsvorstand Marc Opelt mit. 95 Prozent der Kunden bestellten digital.