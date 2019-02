Von den USA unterstützte kurdische Kampfeinheiten haben eine Offensive gegen das letzte Gebiet der Terrormiliz IS in Syrien gestartet. Einheiten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) seien in der östlichen Provinz Deir az-Zor vorgerückt, sagte ein Kommandeur örtlicher SDF-Milizen. Die SDF werden von der Kurdenmiliz YPG angeführt.



Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den größten Teil ihres früheren Herrschaftsgebiets in Syrien und im benachbarten Irak mittlerweile verloren.