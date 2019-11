Ein Kondolenzbuch neben dem Portrait von Sigmund Jähn.

Mit Berichten und Anekdoten über gemeinsame Erlebnisse, bewegenden Worten und vor allem großen Respekt hat die deutsche Raumfahrt Abschied von Sigmund Jähn genommen. "Wir alle haben Sigmund Jähn sehr, sehr viel zu verdanken", sagte Hansjörg Dittus, Vorstandsmitglied des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.



Jähn war am 21. September im Alter von 82 Jahren in Strausberg bei Berlin gestorben. Als Kosmonaut war er mit dem Raumschiff "Sojus 31" 1978 als erster Deutscher ins All geflogen.