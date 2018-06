Am Freitag steht in Leverkusen noch das Länderspiel gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien an - ohne Mesut Özil. Der 29 Jahre alte Weltmeister wird am Freitag wegen einer leichten Knieprellung geschont, wie der DFB in Eppan bekanntgab. Der Verzicht auf Özil sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonte der Verband beim Abschlusstraining.