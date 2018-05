Der Tod von Sridevi sorgte in Indien für Entsetzen und Trauer. Quelle: Rafiq Maqbool/AP/dpa

Tausende Menschen haben in Indien Abschied von Bollywood-Star Sridevi Kapoor genommen. Die Schauspielerin wurde in der Filmmetropole Bombay (Mumbai) nach hinduistischem Ritual eingeäschert. Zuvor war ihr in einem rot-goldenen Sari gekleideter Leichnam in einem Sportclub aufgebahrt worden.



Sridevi war am Samstag im Alter von 54 Jahren in Dubai gestorben. Nach Angaben der Behörden des Emirats war sie ohnmächtig geworden und in einer Hotel-Badewanne ertrunken.