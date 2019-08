Das Gebiet rund um die Stadt Idlib wird von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) dominiert. Russland als Verbündeter der syrischen Regierung und die Türkei als Unterstützer der Aufständischen hatten sich im vergangenen September im russischen Schwarzmeerort Sotschi darauf geeinigt, eine 15 bis 20 Kilometer breite Pufferzone in der Region einzurichten. So sollte eine Regierungsoffensive abgewendet werden.



Die Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad begannen jedoch Ende April mit einer Offensive. Syrische und russische Jets flogen in den vergangenen Wochen immer wieder Luftangriffe auf das Gebiet. Dabei kamen Hunderte Zivilisten ums Leben. Nach UN-Angaben wurden mehr als 400.000 Menschen von der Gewalt vertrieben. In der Region leben rund drei Millionen Menschen, rund die Hälfte davon Vertriebene. Helfer beklagen eine desaströse humanitäre Lage.