Zivilisten fliehen aus letzter IS-Bastion in Syrien.

Quelle: Aboud Hamam/dpa

Kurdische Kämpfer haben nach eigenen Angaben die letzten verbliebenen IS-Kämpfer in einem Ort im Osten Syriens umzingelt. Die Dschihadisten hielten sich noch in einem Gebiet von 600 bis 700 Quadratmetern auf, sagte ein Kommandant der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte.



In dem Ort Baghus kommt es nach Angaben der Kurden aber immer noch zu Gefechten. Bei den Dschihadisten hielten sich zudem noch viele Zivilisten auf. Mittlerweile sind IS-Anhänger auch in anderen Ländern aktiv.