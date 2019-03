Ein Mitglied der SDF-Kräfte steht Wache.

Quelle: Gabriel Chaim/AP/dpa

Im Osten Syriens steht der finale Angriff auf die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) offenbar unmittelbar bevor. Es sei nicht damit zu rechnen, dass sich die in dem Ort Baghus verbliebenen IS-Kämpfer ergeben, erklärte der Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mustafa Bali.



Die Frist für den IS sei abgelaufen. Die SDF-Truppen hätten deswegen nun den Einsatzbefehl erhalten. Zuletzt hatten die SDF die Angriffe eingestellt, damit Zivilisten Baghus verlassen können.