Celine Dion 2013 in der ZDF-Show "wetten, dass..?" Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

The Show will not go on: Die Sängerin Celine Dion ("My Heart will go on") beendet ihre regelmäßigen Auftritte in der amerikanischen Kasinostadt Las Vegas. Wie die 50-jährige Kanadierin bei Facebook bekanntgab, soll die letzte Show am 8. Juni 2019 über die Bühne gehen.



Gründe nannte Dion nicht. Dion trat in Las Vegas - mit teilweise längeren Unterbrechungen - regelmäßig seit 2003 auf. "Es war eine tolle Erfahrung, und ich bin all meinen Fans so dankbar, die in all den Jahren zu uns gekommen sind", schrieb sie.