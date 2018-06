US-Präsident Donald Trump (l) ist derzeit auf Asien-Reise. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump ist auf den Philippinen gelandet. Am Montag beginnt dort der Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten Asean. Am Sonntag stand für die Runde der Staats- und Regierungschefs noch ein Galadinner an.



Vor der Ankunft Trumps protestierten in Manila zahlreiche Menschen gegen den US-Präsidenten. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Demonstranten skandierten Anti-USA-Parolen, US-Flaggen wurden angezündet. Die Philippinen sind die letzte Station der Asien-Reise Trumps.