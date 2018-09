Drei Stunden lang hatte er eine Auswahl seiner größten Hits gespielt: wie "The Sound Of Silence", "Bridge Over Troubled Water" und "50 Ways To Leave Your Lover". Der vielfach preisgekrönte Musiker gehört zu den erfolgreichsten Sängern und Songschreibern der vergangenen Jahrzehnte. Meit seinem Kollegen Art Garfunkel feierte er als "Simon & Garfunkel" in den 60er und 70er Jahren Welterfolge, später vor allem mit Solo-Projekten wie "Graceland" und "The Rhythm of the Saints".