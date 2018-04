Besatzung des letzten Fluges von Air Berlin mit Lebkuchenherzen Quelle: dpa

Das Ende ist ein kleiner Rausch. In Berlin-Tegel stehen um Mitternacht Mitarbeiter des Flughafens und von Air Berlin dicht gedrängt in leuchtend gelben Warnwesten auf dem Vorfeld. Die Passagiere, mit dem letzten roten Schokoherz in der Hand, müssen durch ein Spalier, jeder wird abgeklatscht. Sprechchöre "Air Berlin, Air Berlin", Küsschen, Umarmungen. Air Berlin Flug AB6210 von München nach Berlin ist der letzte in der Geschichte des Unternehmens, das mehr als 38 Jahre in der Luft war. Nach der Insolvenz im August wird der Flugbetrieb mit der Landung am Freitag um 23.45 Uhr eingestellt.