In einem ähnlichen Format wie die Asylfrage will Tusk am Freitagmorgen beim Frühstück dann die geplanten Reformen der Eurozone debattieren lassen: ergebnisoffen und ohne sofortige Schlussfolgerungen. Auf dem Tisch liegen etliche Vorschläge, um die Gemeinschaftswährung zu stärken - vom europäischen Finanzminister, über zusätzliche Geldtöpfe für Krisenfälle und den Ausbau des Eurorettungsschirms ESM zum Europäischen Währungsfonds. Tusk will kleinere, konkrete Ziele setzen, darunter die Vollendung der sogenannten Bankenunion. Zur Debatte steht dabei auch ein gemeinsames Sicherungssystem für Sparguthaben, das aber unter anderem in Deutschland auf Widerstand trifft. Apropos Deutschland: Bevor in Berlin nicht eine neue Regierung steht, dürfte ohnehin nichts entschieden werden. BREXIT - AUF ZUR NÄCHSTEN ETAPPE Der letzte Programmpunkt des Gipfels am Freitag dürfte zugleich die konkretesten Ergebnisse bringen: Die 27 bleibenden EU-Staaten bewerten, ob es in den bisherigen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens ausreichenden Fortschritt gegeben hat. Nach dem ersten Durchbruch mit konkreten Ergebnissen vorige Woche zweifelt daran in Brüssel niemand mehr. Also dürften die Staaten das Startsignal für die zweite Verhandlungsphase geben. Dann soll es um eine Übergangszeit und die künftige Partnerschaft der EU mit Großbritannien nach dem Brexit 2019 gehen.