Doch so ganz will er dann heute nicht gehen. Ein kleines Hintertürchen hält er sich offen. Dann und wann, wann es ihm beliebt, wird er an der Seite der Queen auftauchen, heißt es aus dem Buckingham Palast. Ausgesuchte Termine wahrnehmen, das hat er sich wohl verdient. Ganz sicher dürfte man ihn am 20. November wieder an der Seite der Queen sehen, an ihrem 70. Hochzeitstag.