Deschamps will von einem denkbaren Pakt jedenfalls nicht wissen. "Unser Ziel ist, Erster zu bleiben. Dafür gibt es zwei Resultate, aber ich würde nie sagen, wir spielen auf ein Unentschieden", sagte er, "wir wollen Erster werden und werden alles tun, um zu gewinnen."



Man werde Dänemark nicht helfen, fügte er hinzu - und kündigte zugleich eine Rotation in seiner Startformation an. Schließlich bestehe nur noch in diesem Spiel die Möglichkeit, die Stammkräfte zu schonen, ehe es in den K.o.-Runden immer um alles oder nichts geht.