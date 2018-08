Nationaltrainer Tite versuchte am Dienstag, den Vorwurf aus der Heimat zu entkräften, der Mannschaft fehle es schon wieder an mentaler Stärke. "Ich werde jetzt erzählen, was bisher niemand weiß", sagte er am Spielerort Moskau: "Ich habe nach meinem ersten Spiel als Nationaltrainer auch geweint. Der Druck damals war bestialisch." Aber, findet Tite, der die Mannschaft in einer Krisensituation außerhalb der WM-Qualifikationsränge übernahm, solche Gefühle müssten nicht notwendigerweise ein Hindernis sein. "Das Entscheidende ist, dass die Mannschaft gegen Costa Rica in der 91. Minute noch die Ruhe und die Konzentration hatte, ein Tor herauszuspielen."