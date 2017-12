Gemeinsam mit Jan van den Broeck, der die Straßenbeschichtung hergestellt hat, prüft er immer wieder die Festigkeit des Belages. Der leuchtet übrigens tagsüber grell in der Sonne. Apfelblau-meeresgrün nennen sie den Farbton. Mit verschiedenen Tönen wurde rumexperimentiert. Weiß darf nicht benutzt werden, weil damit auch in Belgien den Straßenmarkierungen vorbehalten ist. Ocker verschwindet in der Dunkelheit. Van den Broeck erläutert: "Wir haben einen Farbton gesucht, der durch das menschliche Auge unter schwierigen Umständen wie Dunkelheit und Regen am besten wahrgenommen wird."