Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän

Quelle: ZDF/Dirk Bartling

Florian Silbereisen ist der neue Chef auf dem Traumschiff. Und damit Nachfolger von Sascha Hehn. Seinen ersten Auftritt auf der Brücke hatte Kapitän Max Parger am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Neujahrstag geht’s per Traumschiff nach Kolumbien. Spätestens dann werden wir wissen, ob Herr Silbereisen in Uniform die ZDF-Zuschauer überzeugt hat. Für ihn jedenfalls ist die Rolle eine "Herzensangelegenheit": "Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft!"