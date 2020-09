Drei Leverkusener Spieler attackieren den ballführenden Berliner Christopher Lenz.

Quelle: epa

Bayer Leverkusen steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Werkself drehte gegen Union Berlin im Viertelfinale einen 0:1-Rückstand zur Pause noch zum 3:1 (0:1)-Erfolg.



Die Führung der Gäste besorgte Marcus Ingvartsen per Kopf in der 39.Minute. Nach der Gelb-Roten Karte für seinen Teamgefährten Christopher Lenz traf Karim Bellarabi zum Ausgleich (72.). Den vorentscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte Charles Aranguiz per Kopf vier Minuten vor dem Ende, Moussa Diaby vollendete in der ersten Minute der Nachspielzeit zum Endstand.