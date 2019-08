Lewandowski verlängert bis 2023

Robert Lewandowski hat beim FC Bayern München seinen Vertrag erwartungsgemäß verlängert. Die neue Vereinbarung gilt bis 2023, die alte hätte 2021 geendet. Lewandowski war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern gekommen.



Der 31-Jährige erzielte in den ersten beiden Spielen dieser Saison alle fünf Tore der Münchner. Bei insgesamt 292 Einsätzen in der Bundesliga hat er 207 Mal getroffen. In der ewigen Torschützenliste belegt Robert Lewandowski damit Rang fünf hinter Manfred Burgsmüller, Jupp Heynckes, Klaus Fischer und dem Spitzenreiter Gerd Müller.