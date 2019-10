Die Polizei bewachte den "Pride March" in Lublin.

Quelle: reuters

Die Stimmung ist aufgeheizt, die Wortwahl spitz. Offiziell verurteilt die polnische Regierung die Gewalt gegen die LGBT-Gemeinde, in Hinblick auf Kaczynskis Aussagen scheint die interne Linie der Partei jedoch deutlich. Auch im Wahlprogramm der PiS ist keine Rede von Gleichberechtigung. In Lublin marschierten lediglich einige Politiker aus der Opposition mit.



Die Teilnehmer der Parade wurden präventiv durch Hunderte mit Schilden und Helmen ausgestattete Polizisten umzingelt, ein Hubschrauber kreiste über der Stadt, um die Sicherheit der Demonstrierenden zu gewährleisten. Zu groß ist die Angst, dass sich die Ereignisse der Pride-Parade in Bialystok wiederholen. Im Juli hatten Hooligans dort eine Gay-Pride-Parade mit Steinen, Böllern und Flaschen attackiert.