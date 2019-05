Solche Strafen gibt es in Europa nicht. Auch Süd- und Nordamerika sind, bis auf wenige Länder, tolerant gegenüber schwulen, lesbischen, bi-, inter- und transsexuellen Menschen. Hier geht es vor allem um Fragen der Gleichberechtigung. Etwa darum, ob gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. 39 Länder lassen die Homo-Ehe weltweit zu, 157 nicht. In Asien ist Taiwan seit heute Vorreiter, das es das erste asiatische Land ist, das die Homo-Ehe erlaubt. Auch in Afrika existiert bis jetzt nur ein Land, das der LGBTI-Szene ein "Ja, ich will" gibt: Südafrika.