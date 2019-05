Würde Homosexualität in Kenia legalisiert, wie sähe dann unsere Zukunft aus? Mehr und mehr Leute würden homosexuell werden. Und dann? Dann reproduzieren wir uns nicht mehr. Wie sollen zwei Männer Kinder bekommen? Noah Noahgacha

Vor dem Gerichtsgebäude in Nairobi hatten Menschen mit Spannung auf das Urteil gewartet, der Gerichtssaal platzte aus allen Nähten. Am späten Nachmittag dann drangen erste Nachrichten per Twitter und WhatsApp nach draußen. Fassungslosigkeit bei den Unterstützern der Petition, Jubel bei den Gegnern.



"Das ist ein guter Tag für Kenia", sagt Noah Noahgacha. Mit anderen Mitgliedern seiner Kirchengemeinde in Nairobi hatte er sich vor dem Gerichtssaal positioniert. "Homosexualität ist eine Abscheulichkeit" steht auf seinem Plakat. "Sag nein zum Schwul- und Lesbischsein" auf einem seiner Mitstreiter. Man sei hier, um jedes Leben zu schützen, sagen sie. Und die natürliche Ordnung, bestehend aus Mann und Frau. "Würde Homosexualität in Kenia legalisiert, wie sähe dann unsere Zukunft aus?", fragt Noah und liefert die Antwort gleich selbst. "Mehr und mehr Leute würden homosexuell werden. Und dann? Dann reproduzieren wir uns nicht mehr. Wie sollen zwei Männer Kinder bekommen?"