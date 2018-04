Li Shufu ist ein Großaktionär bei Daimler. Archivbild Quelle: LARRY LEUNG/EPA/dpa

Daimlers neuer Großaktionär Li Shufu hat die Autoindustrie zu mehr Kooperationsbereitschaft aufgerufen, um dem Wandel in der Branche zu begegnen. "Wir müssen aktiv die Möglichkeit umfangreicher Allianzen ausloten", anstatt sich der Realität zu entziehen, schrieb der chinesische Milliardär in der "FAZ".



In der Automobilindustrie bedeute der wissenschaftliche und technologische Fortschritt "den Übergang zu einem Plattform-Geschäftsmodell, in dem die Technologie zunehmend geteilt wird", so Li.