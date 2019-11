Ein Zylinder, der Adolf Hitler gehörte.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Ein libanesischer Geschäftsmann hat Gegenstände aus dem Besitz von Adolf Hitler im Wert von 600.000 Euro gekauft. Das bestätigte das Auktionshaus Hermann Historica in Grasbrunn. Er wolle die Gegenstände nun an Israel übergeben, sagte der Geschäftsmann Abdallah Chatila dem israelischen Armeesender.



Zunächst habe er gedacht, es sei am besten, die Gegenstände zu verbrennen, sagte Chatila. Er denke aber, dass es sehr wichtig sei, sie aufzubewahren, "damit künftige Generationen sehen, dass Hitler wirklich existiert hat."