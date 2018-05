Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri hat seinen Rücktritt nach eigenen Angaben zunächst aufgeschoben. Damit sei er einer Bitte des libanesischen Staatschefs Michel Aoun nachgekommen, erklärte Hariri in Beirut.



Nach seiner Rückkehr in den Libanon hatte er sich heute erstmals wieder bei einer Militärparade zum Unabhängigkeitstag des Landes in der Öffentlichkeit gezeigt. Anfang des Monats hatte der 47-Jährige von Saudi-Arabien aus unter ungeklärten Umständen seinen Rücktritt erklärt.