Am vierten Tag in Folge sind im Libanon Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land forderten die Demonstranten am Sonntag erneut einen Regierungswechsel. Dabei gingen deutlich mehr Menschen auf die Straße als in den Tagen zuvor: In der Hauptstadt Beirut sowie den Städten Tripoli und Tyrus kam das öffentliche Leben komplett zum Erliegen. In Beirut versammelten sich die Menschen vor dem Regierungspalast und schwenkten Landesflaggen.