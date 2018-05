2009 war das letzte Mal, dass die Libanesen an der Wahlurne über die Zusammensetzung ihres Parlaments bestimmen konnten. Gründe für die lange Wartezeit kennt Achim Vogt. Er leitet das Büro der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung in der libanesischen Hauptstadt Beirut. "Die Parteien konnten sich lange auf kein neues Wahlrecht einigen", sagt Vogt. Außerdem habe es 2013 und 2014 nach schweren Bombenanschlägen ein gewisses Risiko gegeben, dass das Land in den Syrienkrieg gezogen werden könnte. Seit vergangenem Jahr gibt es nun ein neues Wahlgesetz, so dass an diesem Sonntag gewählt werden kann.