Nun wird ein direkter Angriff Beiruts auf den IS erwartet, bei dem die Rollen klar verteilt sind. Die Stellungen der sunnitischen Terroristen in den Bergen wurden in den vergangenen Tagen bereits mit Artilleriegranaten und Raketenwerfern beschossen. Im Himmel über der Bekaa-Ebene waren rund um die Uhr Drohnen zu hören. Bewohner des nordöstlichen Bezirks Hermel berichten, dass zuletzt praktisch täglich weitere Soldaten in die Region gekommen seien.