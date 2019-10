Es ist der gleiche Ort, an dem sich Libanesen immer versammeln, wenn es um die Zukunft der Nation geht: der Märtyrer-Platz im Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut. Auch am fünften Tag in Folge demonstrieren Hunderttausende. Und auch in anderen Städten, Tripolis im Norden oder Tyrus im Süden, gehen Menschen auf die Straße. Es sind die größten Proteste seit mehr als einem Jahrzehnt.