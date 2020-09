Der Libanon ist ein komplexes Land. Vieles hier ist anders als im Rest der arabischen Welt. Und so erinnern die Demonstrationen am Märtyrerplatz in Beirut zwar durchaus auch an die auf dem Tahrir-Platz 2011 in Kairo. Aber sie hören sich anders an. Sie fühlen sich anders an. Sie sind lebenslustiger. Im Libanon wird gefeiert, auch wenn demonstriert wird.