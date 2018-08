Libanons Ex-Regierungschef Saad Hariri reist nach Frankreich. Quelle: Wael Hamzeh/EPA/dpa

Der libanesische Ex-Regierungschef Saad Hariri nimmt nach französischen Regierungsangaben die Einladung von Staatschef Emmanuel Macron zu einem Frankreich-Besuch an. Macron sagte laut französischen Medien am Rande der Klimakonferenz in Bonn, es handele sich nicht um ein Exil für Hariri.



Hariri hatte Anfang November von Saudi-Arabien aus seinen Rücktritt erklärt. Dabei deutete er ein Mordkomplott seitens der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah an, die von Iran und Syrien unterstützt wird.