Bei seinem Auftritt in Paris wirkte Hariri gelassen. Mit seiner Frau und seinem ältesten Sohn posierte er für die Fotografen. Seine zwei jüngeren Söhne und seine Tochter blieben in Saudi-Arabien, weil sie am Sonntag in die Schule müssen, sagte ein Mitglied von Hariris Parlamentsfraktion, Okab Sakr.



"Wie Sie wissen, habe ich meinen Rücktritt erklärt, und wir werden über diese Angelegenheit im Libanon sprechen", sagte Hariri und dankte Macron für den freundlichen Empfang. Der Élysée-Palast verkündete, Hariri wolle zur Feier der Unabhängigkeit des Libanon am Mittwoch wieder in Beirut sein. Zu dieser sind üblicherweise Präsident, Ministerpräsident und der Parlamentsvorsitzende und damit die Vertreter der drei großen Religionsgruppen im Libanon anwesend. Was Hariris konkrete nächsten Schritte sind, ist unklar.