Saad Hariri hat seinen Rücktritt zurückgenommen.

Quelle: Hussein Malla/AP/dpa

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri hat seinen Rücktritt, der sein Land in eine politische Krise gestürzt hatte, nun offiziell zurückgenommen.



Die Koalitionspartner hätten seiner Forderung zugestimmt, dass der Libanon sich aus regionalen Konflikten heraushalten solle, so Hariri. Das zielt vor allem auf die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, die in Syrien kämpft. Anfang November hatte Hariri erklärt, nicht mehr Regierungschef des Libanon sein zu wollen.