Seit Mitte Oktober gibt es landesweite Proteste, das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Am Dienstag blieben Banken und Schulen am zehnten Tag in Folge geschlossen. Die Demonstranten protestieren gegen die schlechte wirtschaftliche Lage und die verbreitete Korruption, für die sie die Regierung verantwortlich machen.