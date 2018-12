Bolsonaro tritt sein Amt am 1. Januar 2019 an.

Quelle: Jose Cruz/Agencia Brazil/dpa

Brasiliens künftiger Präsident Jair Bolsonaro will das Waffenrecht direkt nach seinem Amtsantritt an Neujahr per Dekret liberalisieren. "Mit einem Dekret wollen wir den Waffenbesitz für Bürger ohne Vorstrafen garantieren", twitterte er. So könnten sich Bürger besser gegen Kriminelle verteidigen, so Balsonaro.



Kritiker befürchten, dass eine Liberalisierung des Waffenrechts die Gewalt weiter verschärfen könnte. Brasilien leidet unter einer Mordwelle: 2017 wurden mehr als 63.000 Menschen getötet.