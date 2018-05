Der amtierende Vizepräsident von der regierenden Einheitspartei (UP) stammt wie Weah aus bescheidenen Verhältnissen. Boakai wurde in einem abgeschiedenen Dorf in der nördlichen Provinz Lofa geboren und war früh auf sich alleine gestellt. Er schlug sich als Putzkraft durch, um seine Ausbildung zu finanzieren. Der 72-Jährige blickt auf eine lange politische Karriere zurück. Von 1983 bis 1985 war er Landwirtschaftsminister. Seit 2006 diente er als Stellvertreter der scheidenden Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, von der er sich aber zuletzt distanzierte. Dennoch gilt Boakai als Kandidat des Establishments und der Kontinuität.



Boakai genießt vor allem unter älteren Wählern großes Vertrauen, die seiner Partei die Stabilität in Liberia nach dem Ende des Bürgerkriegs zugute halten. Gleichzeitig eilt ihm ein Image als biederer Politiker voraus. Wegen seiner Neigung, bei öffentlichen Terminen einzunicken, bekam er den Spitznamen "schläfriger Joe" verpasst. Im Gegensatz zu Weah, der am Sonntag im größten Stadion des Landes zehntausende Anhänger um sich scharte, hatte Boakai zuletzt Schwierigkeiten, seine Unterstützer zu mobilisieren. Zu seiner Kundgebung in Monrovia kamen nur einige hundert Menschen. Wie Weah verspricht Boakai seinen Anhängern Investitionen in die Infrastruktur, zudem will er die extreme Armut und die Korruption im Land bekämpfen.



Die schlechte Wirtschaftsbilanz der scheidenden Regierung könnte Boakais Chancen auf das höchste Staatsamt allerdings schmälern. Kritiker äußerten Zweifel daran, ob er nach zwölf Jahren in der Regierung tatsächlich neue Impulse setzen könne. Boakai selbst verglich sich bei einer Podiumsdiskussion mit einem Rennwagen, "der in der Garage geparkt wurde" und seine Geschwindigkeit nicht auf die Straße bringen könne. Einer seiner Gegner erwiderte, ein zwölf Jahre altes Sportauto könne mit neueren Modellen gar nicht mehr mithalten. Boakai wiederum warnte die jungen Wähler davor, den "Fehler" zu begehen, ihre Stimmen seinem jüngeren Konkurrenten Weah zu geben, dem er vorwarf, im Senat bislang nicht mit Wortmeldungen aufgefallen zu sein.



Quelle: afp

Bildquelle: epa