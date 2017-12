George Weah Quelle: reuters

Der 51-jährige Weah ist für viele in Liberia der Hoffnungsträger. Er wurde in West Point geboren, einem Slum in der Hauptstadt Monrovia. Vor allem hier stehen viele hinter ihm. Fischer Ishmael Campbell formuliert es so: "George Weah ist ein Mann, der sich um seine Mitmenschen kümmert. Er liebt sein Volk und er kann und will den Menschen helfen. Boakai dagegen ist eine absolute Enttäuschung im Leben der Liberianer, er hat zwölf Jahre lang mitregiert ohne irgendetwas für sein Volk zu tun." Martha Suah ist 45 und Geschäftsfrau, auch sie setzt auf Weah: "Wir beten dafür, dass wir einen guten neuen Präsidenten bekommen, so dass unsere Kinder zu guten Schulen gehen können und kostenlos Bildung erhalten. Wir beten dafür, dass ein neuer Präsident Arbeitsplätze schaffen wird, damit unsere Kinder auch Jobs finden, wenn sie die Schule abgeschlossen haben. Es ist jetzt Zeit für einen richtigen Anführer und das kann keiner außer George Weah sein. Er ist der, den wir wollen."