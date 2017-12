Ein Wahlplakat mit George Weah am 27.12.2017 in Monrovia (Liberia) Quelle: reuters

Das Ergebnis ist eindeutig: Wie die Wahlkommission am Donnerstag nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte, kam Weah auf 61,5 Prozent der Stimmen. Auf Joseph Boakai von der regierenden Einheitspartei (UP) entfielen dagegen lediglich 38,5 Prozent. In elf der 15 Bezirke wurden demnach alle Stimmen ausgezählt, in vier Bezirken zu 90 Prozent. Am Freitag soll das endgültige Ergebnis verkündet werden.